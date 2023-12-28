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Kaza Yaptırıp Başına Ateş Etmişlerdi: Müebbet Hapis Cezası Aldılar

Önce öldürdü sonra ailesinden özür diledi

Kaza Yaptırıp Başına Ateş Etmişlerdi: Müebbet Hapis Cezası Aldılar

28 Aralık 2023 Perşembe 16:07

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde husumeti bulunan kişiyi arabayla takip ederek kaza yapmasına sebep olan, ardından tabancayla başına ateş ederek öldüren 2 sanık hakkında karar çıktı. Sanıklardan biri suçlamaları kabul etmezken bir diğeri ise pişman olduğunu söyleyerek ailesinden özür diledi. Mahkeme heyeti, 2 sanığa da ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi. 
   
  D-100 kara yolu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi geçişinde 28 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Ahmet Seçgin (31) otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulunmuş, olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden Adem Çobanoğlu ile Nedret Çobanoğlu tutuklanmıştı. Olaydan sonra yapılan incelemelerde, Seçgin'in otomobiliyle seyir halindeyken sanıklar tarafından takip edilerek kaza yapmasına sebep oldukları, sonrasından tabancayla başından vurarak öldürdükleri tespit edilmişti. Ayrıca sanıklardan Adem Çobanoğlu ile Ahmet Seçgin'in aralarında husumet bulunduğu belirlenmişti. 
 
  "Ailesinden özür diliyorum, pişmanım" 
  Adem ve Nedret  Çobanoğlu'nun Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Nedret Çobanoğlu, "Adem'in gerçekleştirmiş olduğu eylemem benim müdahalem olmamıştır. Ben sadece araçla yanında bulundum, bu sebeple suçlamayı kabul etmiyorum. Uzunca süre haksız olarak tutuklu bulundum, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. 
  Adem Ç. ise " Öldürme kastım yoktu, havaya doğru ateş ettim. Ailesinden özür diliyorum, pişmanım, tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu. 
 
  2 sanığa müebbet hapis 
  Mahkeme heyeti, Adem ve Nedret Çobanoğlu’nun birlikte hareket ederek ‘kasten öldürme’ suçu işlediklerine kanaat getirerek sanıklara ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi. Olayda kullanılan ruhsatsız silah sebebiyle de 2’şer yıl hapis cezası verdi. 
                     


İHA
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