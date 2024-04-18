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Market Alev Alev Yanıyor

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

Market Alev Alev Yanıyor

18 Nisan 2024 Perşembe 15:30

 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir markette başlayan ve hızla büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.  
  Kocaeli'nin İzmit ilçesi 42 evler mahallesinde bulunan bir markette 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, marketten yükselen dumanlar kentin her tarafından görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İşyerinde alevler devam ederken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.  
                                 


İHA
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