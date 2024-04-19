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Market Alev Alev Yanmıştı, Tahribatın Boyutu Ortaya Çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bin 250 metrekare kapalı alana sahip markette çıkan yangın sonrası oluşan tahribat görüntülendi.

Market Alev Alev Yanmıştı, Tahribatın Boyutu Ortaya Çıktı

19 Nisan 2024 Cuma 12:57

 
  Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’nde dün saat 14.00'da bin 250 metrekare kapalı 100 metrekaresi açık alanda sahip toptan perakende satış yapan zincir markette bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden market çalışanları ve müşteriler panikle dışarıya çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede marketin tamamına sirayet etti. Alevler marketin yanında bulunan İzmit Belediyesi'nin 2 katlı 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi'ne de sıçradı. Bölgeye çevre ilçelerden sevk edilen 36 araç ve 91 itfaiye personelinin teleskobik merdiven vasıtasıyla havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Ekipler ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. 
 
  Öte yandan, market ve belediye binasında oluşan tahribat görüntülendi. Küle dönen market ürünleri görülürken, 3D yazıcıların ve bilgisayarların da hasar aldığı bildirildi.  
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede incelemede bulunurken, etrafta oluşan su birikintilerinde sivrisinek oluşumunu engellemek için ilaçlama çalışması gerçekleştirecek.  
                                   


İHA
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