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Öldürdüğü Husumetlisinin Başında Bekledi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde husumetlisini vuran şüphelinin, cinayetin ardından tabanca ile bir süre başında beklediği ortaya çıktı.

Öldürdüğü Husumetlisinin Başında Bekledi

20 Mart 2024 Çarşamba 09:35


  Diliskelesi Mahallesi 702 Sokak'ta meydana gelen olayda, Emre Taşdemir park ettiği 34 HDB 992 plakalı Volkswagen marka otomobilinden indiği esnada yanına yaklaşan husumetlisi Ü.Y.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Emre Taşdemir, kanlar içinde yere yığıldı. Ü.Y. ise tabancayı olay yerinde bırakıp kaçtı. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Emre Taşdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ü.Y. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. 
 Öte yandan, Ü.Y.'nin cinayetin ardından tabanca ile bir süre husumetlisinin başında beklediği ortaya çıktı. 
 Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 
                                         


İHA
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