ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Pazarcı esnafını kalbinden bıçaklayarak öldüren saldırgan yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pazarcı esnafını kalbinden bıçaklayarak öldüren ve kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Pazarcı esnafını kalbinden bıçaklayarak öldüren saldırgan yakalandı

28 Eylül 2024 Cumartesi 15:53

  Olay, Köse Sokak Doğu Kışla Pazaryerinde gerçekleşti. İddiaya göre, pazarcı esnafı Yiğit Laç ile husumetlisi E.T. arasında "Adam mısın sen?" diyerek başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada E.T., Yiğit Laç'ı kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kavgaya ayırmaya çalışan esnaf Ali B. ise bacağından yaralandı. 2 kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yiğit Laç hayatını kaybetti. 
  Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde olayı gerçekleştiren E.T. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
2 kişinin yaralandığı otomobil ile motosiklet kazası kameraya yansıdı 2 kişinin yaralandığı otomobil ile motosiklet...
"Adam mısın sen" diye başlayan tartışmada kan...
Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi hukuken işte böyle yapılacak Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi hukuken işte...
Kocaeli'nde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Kocaeli'nde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
"Nişanı bozup başkasıyla kaçtı" iddiası hastanelik...
Metrelerce sürüklenerek ölümden dönmüşlerdi, hastanede güldüler Metrelerce sürüklenerek ölümden dönmüşlerdi,...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

2 kişinin yaralandığı otomobil ile motosiklet...
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde biri ağır 2 kişi yaralandı....

Haberi Oku