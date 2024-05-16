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Polisin Üstüne Araç Sürdüğü İddia Edilen Sürücü: "Beni Yanlış Anladı"

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hatalı park gerekçesiyle uyarılan sürücünün aracını polisin üzerine sürdüğü iddia edildi. Suçlamayı kabul etmeyen sürücü, polisin kendisini yanlış anladığını söyledi.

Polisin Üstüne Araç Sürdüğü İddia Edilen Sürücü:

16 Mayıs 2024 Perşembe 15:01


 Olay, Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. 41 ACT 650 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Hasan İpek, hatalı park sebebiyle trafik polisi tarafından uyarıldı. Bu sırada İpek'in aracı polisin üzerine sürdüğü iddia edildi. İhbar üzerine adrese takviye ekip sevk edildi. Sürücüye 12 bin 878 TL cezai işlem uygulandı, aracı ise 15 gün trafikten men etti. Olay yerine gelen çekici yardımıyla araç otoparka çekildi. 
 
 "Şoför polisin üstüne arabayı sürünce halk ayaklandı" 
 Olaya ilişkin konuşan vatandaşlar, "Şoför polis memurumuza kafa tutup bağırdı, üstüne arabayı sürdü. Polisi ezecekti. Vatandaşlar az daha şoförü dövecekti. Şoför polisin üstüne arabayı sürünce halk ayaklandı" iddialarında bulundu.  
 
  "Polis bana kaçacakmışım gibi tavırlar sergiledi" 
  Suçlamayı kabul etmeyen şoför Hasan İpek ise "Polis kaçacağımı düşünmüş. Ben trafikte yaya geçidinde başka araçla sıkıştım. Diğer araç sürücüsü bana hakaret ederek konuştu. Bende arabamı daha müsait bir yere çekmeye çalıştım. Polis de bana 'Arabayı başka yere park et' dedi. Nereye çekeyim zaten yolun ortasındayım. Yolun ortasında işlem mi yapacağız? 'Bana müsaade et yolun ortasında kaldım' dedim. Polis bana kaçacakmışım gibi tavırlar sergiledi. Sorun yok aslında. Sorun diğer sürücü ile olan tartışmayla başladı. Önüm yaya geçidi, trafik olduğu için orada duraksayarak park ettim. Polis bana 'Sen burada neden durdun?' dedi. Şehir içi trafik var, arabamın başında bekliyordum" ifadelerini kullandı.  
                                        


İHA
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