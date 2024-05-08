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Tadilat Meselesi Sebebiyle Apartman Yöneticisi Komşusuna Pusu Kurdu

Komşusunu eşi ve çocuğunun gözü önünde tabancayla vurdu

Tadilat Meselesi Sebebiyle Apartman Yöneticisi Komşusuna Pusu Kurdu

08 Mayıs 2024 Çarşamba 09:31

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde apartman yöneticisi tadilat meselesi sebebiyle tartıştığı komşusunu eşi ve çocuğunun yanında pusu kurarak tabancayla vurdu. Apartman yöneticisi olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaraladığı komşusu hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, apartman yöneticisinin emekli başçavuş olduğu öğrenildi. 
 
  Olay, saat 07.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi’ndeki 7 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman yöneticisi M.Ö. (63) zemin katta oturan komşusu S.D.’ye (38) pusu kurdu. S.D. eşi ve çocuğuyla apartmandan çıktığı esnada M.Ö.'nün tabancalı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunun sol bacağına isabet ettiği M.Ö. eşi ve çocuğunun gözü önünde kanlar içinde yere yığıldı. Tabanca seslerini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.D., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yeri inceleme polisi, apartmanın zemin katından ve caddede incelemede bulundu. Zemin kattaki kapının camının da kırıldığı görüldü. 
 
  Tadilat meselesi sebebiyle vurmuş 
  M.Ö.’nün apartmandaki tadilat meselesi sebebiyle dün gece Watsapp üzerinden S.D. ile tartıştığı  öğrenildi. M.Ö.’nün bu sebeple S.D.’yi tabancayla pusu kurarak yaraladığı bildirildi. 
 
  Apartman yöneticisi emekli başçavuşmuş 
  Öte yandan apartman yöneticisi M.Ö.’nün emekli başçavuş olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince karakola götürülen M.Ö.’nün işlemleri sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. 
                                       


İHA
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