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Takla Atan Otomobilden Burunları Bile Kanamadan Çıktılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyere çarparak takla attı.

Takla Atan Otomobilden Burunları Bile Kanamadan Çıktılar

26 Nisan 2024 Cuma 09:19

Otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.   
  Kaza, Akarca Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 16 AND 160 plakalı Peugeot marka otomobil, önce beton bariyerlere çarptı ardından takla atarak ters durdu. Kazayı gören vatandaşlarında yardımıyla sürücü C.S. ile ile 2 kişi araçtan çıkarıldı. Araçta bulunan 3 kişinin burnu bile kanamazken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek istenen 3 kişi, durumlarının iyi olduğunu söyleyerek teklifi reddetti. 
  Kaza sebebiyle araç parçalanırken, kimsenin yara almaması herkese rahat nefes aldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

                                     


İHA
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