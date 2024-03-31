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Virajı Alamayan Tır devrildi: 1 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde virajı alamayarak devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Virajı Alamayan Tır devrildi: 1 yaralı

31 Mart 2024 Pazar 03:23


  Kaza, Darıca ilçesi Cami Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rasim N. yönetimindeki 34 LU 0925 plakalı tır, virajı alamayınca yan devrildi. Meydana gelen kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri tarafından tırdan çıkarılan sürücü Rasim N., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
                                    


İHA
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