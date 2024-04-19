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Yangın 2 Saate Kontrol Altına Alındı, Market Küle Döndü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir markette çıkan yangın 2 saate kontrol altına alındı.

Yangın 2 Saate Kontrol Altına Alındı, Market Küle Döndü

19 Nisan 2024 Cuma 09:47

  Yangın; 14.00 sıralarında Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesinde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre, markette elektrik kontağından yangın çıktı. O sırada içeride bulunan çalışanlar can havliyle ile dışarı kaçtı. Kısa sürede yangın büyürken şehrin çoğu bölgesinde dumanlar görüldü. İhbar üzerine olay yerine 36 araç ve 86 personel sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına devam ederken polis ekipleri ise şerit çekerek vatandaşların güvenliğini sağladı. Söndürme çalışmaları sırasında çok sayıda patlama meydana geldi. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın 2 saate kontrol altına alındı. 
  Herhangi can kaybı yaşanmazken market ise küle döndü. 
  Ekiplerin sahada çalışmaları devam ediyor. 
                                 


İHA
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