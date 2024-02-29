Başkan Bıyık:

Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası dolayısıyla Darıca'da bir dizi etkinlik düzenlendi. Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Kocaeli Sportif Havacılık ve Aktif Doğa Sporları Kulübü (KOSHADOS) işbirliğinde Çınaraltı Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan KOSHADOS Başkanı Derviş Emre Polat, çalışmalar hakkında bilgi vererek, farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da, her türlü afetlere karşı hazır bir Darıca için canla başla çalıştıklarını ifade etti. Bıyık, "Son yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler bize acı da olsa gösterdi ki sivil savunma ve depreme hazırlık son derece önemli. Biz de Kahramanmaraş da görevli olarak uzun süre kalarak çalışmaları yakından takip ettik. Orada gördüğümüz ve edindiğimiz tecrübeler ışığında hemen harekete geçerek Darıca Arama Kurtarma (DARK) ekiplerini oluşturduk. Darıca Hizmet Kompleksi’nin altında Afet Koordinasyon Merkezini oluşturuyoruz. Belirli mahallelerde de afetlere hazırlık ekipman depoları oluşturacağız. Önümüzdeki dönem için de seçim beyannamemizde afetlere hazırlık, kentsel dönüşüm ve dirençli şehir başlığıyla önemli projelere yer verdik. Amacımız Darıca’yı her türlü afetlere hazır, kendi kendine yeten bir kent haline getirmek. Bunun için imkanlarımızı sonuna kadar zorlayacağız" dedi.

"Yapı stokunu yenilemek ve güçlendirmek istiyoruz"

Darıca'da kentsel dönüşüm hamlesi başlatarak "Kentsel Dönüşüm Şefliği" kurduklarını dile getiren Bıyık, "Özellikle 1999 öncesi kooperatif binaları başta olmak üzere yapı stokunu yenilemek ve güçlendirmek istiyoruz. Emek Mahallesi’nde 329 dairelik kentsel dönüşüm projesini kısa sürede başlayıp tapuları teslim etmiştik. Farklı mahallelerde de kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Hem konut sahipleriyle hem de müteahhitlerle görüşerek ortak noktada buluşmayı ve kentimizi bir an önce dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Her türlü afetlere karşı dirençli bir ilçe oluşturmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İHA