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Başkan Bıyık, Kapı Kapı Dolaşarak Sorunlara Çözüm Üretiyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçede kapı kapı dolaşarak vatandaşların taleplerini dinleyerek sorunlarını çözüme ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Bıyık, Kapı Kapı Dolaşarak Sorunlara Çözüm Üretiyor

09 Şubat 2024 Cuma 11:48


  Göreve geldiği günden beri vatandaşlarla hiçbir zaman gönül bağını koparmayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta hemşehrileriyle buluşmayı sürdürüyor. Esnaf ve vatandaşlarla birebir temas kuran ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, sorunlara anında çözüm üretiyor. Darıca’nın 14 mahallesinde sokak sokak, kapı kapı ziyaretlerde bulunan Başkan Bıyık’a AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç de eşlik etti. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların her sorunuyla yakından ilgilenen Başkan Bıyık, gelen her talebi not alıyor. Başkan Muzaffer Bıyık, birlik ve beraberlik vurgusunda bulunarak, “Hemşehrilerimizle kucaklaşmak, birlikte aynı masa etrafında bulunmak bizim her zaman önceliğimiz oldu. Göreve geldiğimiz günden bu yana eser ve hizmet odaklı anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize, şehrimize hizmet sunuyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de hep birlikte tek yürek olacak, üretecek, çalışacak, gayret gösterecek ve Türkiye Yüzyılı inşasına her bir hemşerimizle birlikte katkı sunacağız” diye konuştu. 
                                    


İHA
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