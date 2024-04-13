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Başkan Gökçe İlk Nikahını Kıydı

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, göreve gelmesinin ardından ilk nikahını kıydı.

Başkan Gökçe İlk Nikahını Kıydı

13 Nisan 2024 Cumartesi 19:34

 Başkan Sertif Gökçe, göreve gelmesinin ardından ilk kez nikah kıyarak, Kardelen Beytaş ile Can Mustafa Akyıldız çiftine mutluluklar diledi. Genç çiftin özel günlerinde yanında olan Başkan Gökçe, "Kardelen Beytaş ile Can Mustafa Akyıldız’ın en mutlu günlerinde sevinçlerini paylaştık. Bu akşam belediye başkanı olarak ilk nikahı kıyıyoruz. Kıymetli çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Güzel çiftimizin evlilik hayatında sağlık, neşe ve huzur eksik olmasın" dedi. 


                              


İHA
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