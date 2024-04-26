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Başkan Ömeroğlu'ndan Muhtarlara: "Telefonlarınız 24 Saat Açık Olsun"

Muhtarlar ile bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Halkımızın talep ve sorunları çözme noktasında var gücümüzle çalışırken, bizlerde dahil tüm muhtarlarımızın telefonlarının 24 saat açık olmasını istiyorum" dedi.

Başkan Ömeroğlu'ndan Muhtarlara:

26 Nisan 2024 Cuma 12:10

 Toplantıda yaptığı konuşmada, yeni döneme hep beraber başladıklarını söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, görevine seçilen muhtarlara başarılar diledi. Amaçlarının Dilovası'na hizmet olduğunu söyleyen Başkan Ömeroğlu, "Bu dönem birlik ve beraberlik içerisinde ortak akılla hareket ederek hep birlikte ilçemizin gelişmesi için çalışacağız. Halkımızın talep ve sorunları çözme noktasında var gücümüzle çalışırken, bizlerde dahil tüm muhtarlarımızın telefonlarının 24 saat açık olmasını istiyorum. İlçemizde yaşanan sorunları ötelemeden anında çözüm üreterek sorunlarımızın üstesinden gelecek ve ilçemizi gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir şekilde hazırlayacağız" dedi. 
   
 "Muhtarlarımız bizim gözümüz kulağımızdır" 
 Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise "Halkımızın takdirleriyle göreve seçilen tüm muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Geçmiş dönem görev yapan bu dönem görevlerini bırakan muhtarlarımıza da yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Muhtarlarımız bizim için çok önemlidir. Muhtarlarımız bizim gözümüz kulağımızdır" diye konuştu. 
 Konuşmaların ardından Kaymakam Kubilay ve Başkan Ömeroğlu, geçmiş dönem muhtarlık yapan ve bu dönem muhtarlık görevleri sona eren Tepecik Mahalle Muhtarı Selami Toklar, Çerkeşli Mahalle Muhtarı Aytaç Erdem, Diliskelesi Mahalle Muhtarı Mehmet Özay ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sait Ustaer’e yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. 
                                   


İHA
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