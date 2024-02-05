Çocuklar Tatilde Eğlenceye Doydu

Gölcük Belediyesi, yarıyıl tatilinin son günlerinde çocuklara eğlence dolu iki gün yaşattı. 3-4 Şubat tarihlerinde Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında düzenlenen şenlik, birbirinden eğlenceli atölyelerde çocukları ağırladı. Kervansaray fuaye alanında düzenlenen şenlikle çocuklar, tatillerinin son günlerini eğlenceye dönüştürdü. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eğlence dolu dakikalarında yanlarında olduğu öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şenlikte; yüz boyama, geri dönüşüm ve el becerisi atölyeleri, animasyonlar, kukla gösterileri, tiyatro oyunları, masal saati, salıncak ve transformers ve maskot etkinliklerinin yanı sıra, birbirinden eğlenceli yarışmalarla çocuklar unutulmaz iki gün geçirdi.

İHA