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Darıca’da Yeni Yılın İlk Nikahı Kıyıldı

Darıca’da 2024 yılının ilk nikahı kıyılırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da genç çifti yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu.

Darıca'da Yeni Yılın İlk Nikahı Kıyıldı

04 Ocak 2024 Perşembe 10:52

  Darıca’da yeni yılın ilk nikahı kıyıldı. Pınar Sarı ile Şaban İsmailoğlu çiftinin nikah törenini gerçekleştiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, genç çiftlere mutluluklar diledi. Çiftlerin mutluluğunu ortak olan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Evlenen çiftlerimize iki cihanda saadet diliyorum. Rabbim mesut ve bahtiyar eylesin. 2024 yılında sağlık başta olmak üzere mutluluk ve bereket getirsin” dedi. 
 
  2023 yılında Darıca'da bin 529 çift evlendi 
  Öte yandan Darıca Belediyesinin verilerine göre Darıca Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2023 yılında evlilik işlemleri için başvuran toplam bin 529 çiftin resmi nikahını kıydı. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi içerisinde yer alan salonlarda kıyılan nikahlarda yeni evli çiftlere takı töreni ve fotoğraf çektirmek için özel alanlar da bulunuyor.  Mutlu yuva kurmak için Darıca Belediyesi’ne başvuran çiftleri Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu. Vatandaşların davetlerini kırmayarak bu mutlu günlerinde yanlarında olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, genç çiftlerin kimi zaman nikah akitlerini gerçekleştirirken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik ederek, en mutlu günlerinde yeni evli çiftlerin yanında oldu. 
                    


İHA
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