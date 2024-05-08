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Derince Meclisi’nde 10 Gündem Maddesi Görüşüldü

Derince Belediye Meclisi’nin Mayıs olağan toplantısı 1. birleşiminde görüşülen 10 gündem maddesi karara bağlandı.

Derince Meclisi'nde 10 Gündem Maddesi Görüşüldü

08 Mayıs 2024 Çarşamba 11:34


  Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’nin başkanlığında gerçekleşen Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 1. birleşiminin gündeminde 10 madde yer aldı. Bir önceki meclis karar özetlerinin görüşülmesiyle başlayan toplantıda gündemin birinci maddesinde yer alan imar komisyonunun revizyon uygulama imar planı ile ilgili komisyon raporu oy birliği ile plan ve bütçe komisyonunun Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliği ile ilgili komisyon raporu ise oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde yer alan mali hizmetler müdürlüğünün 2023 mali yılı kesin hesap ile ilgili yazısı oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna havale edilirken, yazı işleri müdürlüğünün yetkilendirme ile ilgili yazısı ve mali hizmetler müdürlüğünün borçlanma onayı ile ilgili yazısı oy çokluğu ile kabul edildi.  
  Derince Belediye Meclisi’nin gündeminde yer alan yedinci maddesi ise yazı işleri müdürlüğünün komisyon üye seçimi ile ilgili yazısı oldu. Görüşülen bu madde sonucu Samet Çetin’in imar komisyonu üyeliğine, Mehmet Akbulak’ın çeşitli işler komisyonu üyeliğine ve Zafer Bilgintürk’ün çevre ve sağlık komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Meclis gündeminde yer alan kültür ve sosyal işler müdürlüğünün amfi tiyatro gelir tarifesinin belirlenmesi ile ilgili yazısı ise yine meclis üyelerinin oy birliği ile verdiği kararla plan ve bütçe komisyonu’na havale edildi. Mecliste ayrıca gündem dışı değerlendirilen maddeler kapsamında Derince Belediyesi’nin yağlı güreş düzenleyen kentler birliğine üye olması onaylandı. 10 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı Derince Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantı tarihinin 14 Mayıs Salı günü yapılması kararlaştırıldı. 

                                     


İHA
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