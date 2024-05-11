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Derince’de İbadethaneler Pırıl Pırıl

Derince Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki ibadethanelerde temizlik işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Derince'de İbadethaneler Pırıl Pırıl

11 Mayıs 2024 Cumartesi 00:44


  Derince’de yer alan ibadethanelerde belediye ekipleri tarafından düzenli olarak temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Derince Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen program dahilinde ibadethanelerin temizlik ve bakımları periyodik olarak sağlanıyor. Aşamalı olarak birkaç adımda yapılan çalışmalarda insan sağlına zarar vermeyen temizlik ürünleri kullanılıyor. Yapılan çalışmada ilk olarak köpüklenen halılar daha sonra özel ekipmanlar ile durulama ve kurutma işlemlerinden geçiriliyor. Vatandaşların temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için yapılan çalışmalar periyodik olarak devam ediyor. 
                                 


İHA
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