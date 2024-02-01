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Derince'de Kedi Ve Köpek Mamalarını Artık Belediye Üretecek

Derince'ye Mama Üretim Tesisi inşa ediliyor. Bu tesisle kedi ve köpek mamaları artık Derince Belediyesi'nin kendi tesislerinde üretilecek.

Derince'de Kedi Ve Köpek Mamalarını Artık Belediye Üretecek

01 Şubat 2024 Perşembe 14:05

 Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, projelerdeki son düzenlemeler hakkında bilgi aldı. Başkan Aygün, ilk olarak Yenikent Mahallesi’nde sokak hayvanları için yapılan Mama Üretim Tesisini inceledi. Başkan Aygün yönetiminde, içerisinde ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanın bulunduğu idari bina ile birlikte köpek ve kedi barınaklarını barındıran Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi 2021 yılında hizmete açılmıştı. Mama Üretim Tesisi ise farklı bir proje olarak yine aynı bölgeye inşa ediliyor. Bu tesisle ilçedeki lokantalardan temin edilecek gıda artıklarıyla kedi ve köpek mamaları artık Derince Belediyesi’nin kendi tesislerinde üretilecek. 
   
 EYDEM taşınıyor 
 Başkan Aygün'ün ikinci durağı Engelsiz Yaşama Destek Merkezi'nin Yenikent Mahallesi’ndeki yeni hizmet binası oldu. İlçede yaşayan özel bireylere hobi kursları düzenlenen EYDEM’de özel çocukların sosyal hayata katılımları için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Yeni bina tefrişatında son aşamaya gelindiğini belirten Başkan Aygün, "Özel çocuklarımıza daha iyi şartlarda hizmet vermek için yeni yerine taşıdığımız Engelsiz Yaşama Destek Merkezi'mizdeki düzenlemelerin sonunda geldik" dedi. 
   
 Genç Kafe'de çalışmalar sürüyor 
 Gençlik ve spor merkezleri ve mahallelere inşa edilen spor alanlarıyla birlikte gençliğe yönelik projelerin hız kesmediği Derince'de Başkan Aygün öncülüğünde yeni bir tesis daha inşa ediliyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu kapsamda son olarak Yenikent Mahallesi’nde yapımı devam eden Genç Kafe projesindeki son durumu inceledi. Derince Belediyesi’nin hizmete sunduğu Yenikent Kültür Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Genç Kafe, ilçede gençlerin yeni buluşma noktası olacak. 
                                  


İHA
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