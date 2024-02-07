GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Derince'de Pazarlar Denetleniyor

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında denetimlere semt pazarlarında devam etti.

Derince'de Pazarlar Denetleniyor

07 Şubat 2024 Çarşamba 10:24

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerde bulunmaya devam ediyor. Ekipler bir yandan market ve işyerlerinde düzenli olarak çalışmalar gerçekleştirirken diğer taraftan da semt pazarlarında kontrolleri sürdürüyor. Belediye ekipleri bu kez Yenikent Mahallesi’nde yer alan kapalı pazarda bir takım denetimler yaptı. İlk olarak pazardaki ürünleri kontrol eden ekipler daha sonra fiyat karşılaştırmalarında bulundu. Yapılan denetimin ardından vatandaşların satın aldıkları ürünler zabıta ekipleri tarafından tartılarak kontrol edildi.

İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Derince
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KÜLTÜR, MEDENİYET VE ZAFERLER TARİHİMİZDE ESKİŞEHİR - III KÜLTÜR, MEDENİYET VE ZAFERLER TARİHİMİZDE ESKİŞEHİR...
KÜLTÜR, MEDENİYET VE ZAFERLER TARİHİMİZDE ESKİŞEHİR - II KÜLTÜR, MEDENİYET VE ZAFERLER TARİHİMİZDE ESKİŞEHİR...
Enkazdan İkinci Bahara Enkazdan İkinci Bahara
Başiskele'de Öğrenciler Tatili Verimli Geçirdi Başiskele'de Öğrenciler Tatili Verimli Geçirdi
Servis Bekleyen İşçilere İkram Servis Bekleyen İşçilere İkram
Çocuklar Tatilde Eğlenceye Doydu Çocuklar Tatilde Eğlenceye Doydu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

KÜLTÜR, MEDENİYET VE ZAFERLER TARİHİMİZDE...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 07 Şubat 2024 tarihli makalesini...

Haberi Oku