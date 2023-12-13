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Erdoğan Arıkan, Derince'de Gençlerle Buluştu

Derince'de düzenlenen Kişisel Gelişim Zirvesi programının konuğu TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan oldu.

Erdoğan Arıkan, Derince'de Gençlerle Buluştu

13 Aralık 2023 Çarşamba 11:11

  Derince Belediyesi’nin Derincespor Kulübü ile birlikte düzenlediği Kişisel Gelişim Zirvesi, Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Yiğit Özcan'ın yaptığı programda Erdoğan Arıkan, gençlere tecrübelerini aktararak, kişisel gelişimleri konusunda önemli bilgiler verdi. Arıkan, "Hayatımızın en önemli kararlarını 10 ile 30 yaş arasındaki süreçte veriyoruz. Fakat bunun farkına 50'li yaşlara geldiğimiz zaman varıyoruz" dedi. 
  Etkili iletişim için dört temel unsura ihtiyaç olduğunu belirten Arıkan, bunların diksiyon, beden dili, tarz ve davranış ile konuşmanın gücü olduğunu belirtti. Program Derincespor Kulübü Başkan Yardımcısı Işıl Bozca’nın Erdoğan Arıkan’a hediye takdimi ile sona erdi. 

                                   


İHA
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