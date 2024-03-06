GÖLCÜK BELEDİYESİ SEÇİMLER ÖNCESİ SON MECLİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

MECLİS ÜYELERİ HER ZAMAN YEKVÜCUT OLDU
Plaketleri meclis üyelerine takdim eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “2019-2024 hizmet döneminin, son meclis toplantısını gerçekleştirdik. Bu süreçte; Gölcük’e Değer birçok hizmetleri ürettiğimiz, Bahar Kalkanı Harekâtı ile ilgili ordumuza, Dağlık Karabağ Zaferi öncesinde de kardeş ülke Azerbaycan’a destek için birlik, beraberlik içinde ortak basın açıklaması yaptığımız, ülkemizin yaşadığı deprem, yangın ve sel felaketleri gibi zor günlerde de, yardımsever hemşehrilerimizin desteğiyle, her zaman yekvücut olduğumuz kıymetli meclis üyelerime can-ı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.