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Gölcük’te 3 Hatta Güzergah Değişikliği

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ulaşım için 3 hattın güzergahında değişikliğe gidildi.

Gölcük'te 3 Hatta Güzergah Değişikliği

07 Eylül 2024 Cumartesi 10:59

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül Pazartesi günü hasta kabulüne başlayacak olan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ulaşım için 3 hattın güzergahında değişikliğe gitti. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin tamamlanan yeni binası bugün düzenlenecek 12. Açılış Bayramı’nın ardından pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak. Hastaneye ulaşım için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni kararlar aldı. Bu kapsamda vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için 670, 710 ve 710S no.lu hatlarda güzergah değişikliğine gidildi. 

İHA
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TramvayOtobüsGölcük
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