Gölcük'ün Çehresini Değiştirecek Projeler

Gölcük'ün çehresini değiştirecek Merkez Kentsel Dönüşüm ve Donanma Parkı projelerinde çalışmalar devam ediyor.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in girişimleriyle başlatılan iki dev projede çalışmalar sürüyor. Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi'nde imalatlar devam ederken, Donanma Parkı Projesi'nde ise çalışma alanı içerisindeki askeri lojmanların yıkım işlemlerinde de sona gelindi.

Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi iş birliğinde yürütülen Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi; 2015 yılında riskli alan ilan edilen, Merkez Mahallesi, D-130 Karayolu, Amiral Sağlam Caddesi, 19 Mayıs Caddesi ve Ali Fuat Kanpara Caddesi (20. Sokak) arasındaki 36 dönüm alanda devam ediyor. Projede 10 blokta, 360 daire, 407 işyeri ve 985 araçlık 2 katlı otopark inşa edilecek.

Askeri lojmanların yıkımı büyük oranda tamamlandı

Gölcük Belediyesi, ilçeye yeni bir sosyal yaşam alanına dönüştürme hedefiyle askeriyeden devraldığı 50 dönümlük alanı Donanma Parkı’na dönüştürecek. Mevcut alan içerisinde kalan ve kullanım ömürlerini tamamlamış eski askeri lojmanların yıkımı ise büyük oranda tamamlandı. Yıkım çalışmaların sona ermesinin ardından ilçeye yeni bir sosyal alan kazandıracak Açık Hava Deniz Müzesi için çalışmalar başlayacak.

İHA