GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kadınlar Ahşap Boyama İle Geri Dönüşümün Öncüsü Oldu

Kartepe'de açılan ahşap koyama kursuna katılan kadınlar, geri dönüşüme öncülük ediyor.

Kadınlar Ahşap Boyama İle Geri Dönüşümün Öncüsü Oldu

07 Haziran 2024 Cuma 12:19

 Atıl ahşap eşyaları yeniden yorumlayarak kullanıma sunan kadınlar, hem sosyalleşiyor hem sattıkları ürünlerden para da kazanıyor.   
 Kartepe Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KARMEK) tarafından açılan ahşap boyama kursuna kadınlar ilgi gösteriyor. Geri dönüşüme öncülük eden kadınlar, Suadiye Kurs Merkezinde birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor. 
 Merkezde 18 kursiyere eğitim verdiklerini söyleyen öğretmen Meral Özcan, "Eskiden kullanılan ev eşyalarını yeniden kullanıma kazandırıyoruz. Az masrafla çok güzel eserler ortaya çıkıyor, çok ilginç ürünler yapılıyor. Kadınlarımız ilgi ve sevgiyle paylaşıyorlar" dedi. 
 Kadınların kazanç elde ettiğini de ifade eden Özcan, "Üreten kadınlarımız sattıkları eşyalarla ev ekonomisine katkı da veriyor. Bunun yanı sıra sosyalleşerek kaliteli ve verimli zaman geçiriyorlar" diye konuştu. 
 Özcan, düzenlenen yıl sonu sergisinde kadınların eserlerinin görücüye çıktığına dikkat çekerek, destekleri için Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a teşekkürlerini sundu. 
                                  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kartepe
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BELGESEL TADINDA ORDU'DAN GİRESUN'A CANLI YAYINLI GEZİ NOTLARI BELGESEL TADINDA ORDU'DAN GİRESUN'A CANLI YAYINLI...
YKS İçin Ücretsiz Ulaşım YKS İçin Ücretsiz Ulaşım
Çocuklar Çevre Haftası'nda Hem Eğlendi Hem Öğrendi Çocuklar Çevre Haftası'nda Hem Eğlendi Hem Öğrendi
Otizm Spor Ve Yaşam Evi Ödül Getirdi Otizm Spor Ve Yaşam Evi Ödül Getirdi
Gebze'de Kurban Satış Alanı Hazır Gebze'de Kurban Satış Alanı Hazır
Körfez, Kendi Elektriğini Üretecek Körfez, Kendi Elektriğini Üretecek
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

BELGESEL TADINDA ORDU'DAN GİRESUN'A CANLI YAYINLI...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 7 Haziran 2024 tarihli makalesini...

Haberi Oku