Kadınlar Masa Tenisi Turnuvasında Eğlendi

Gölcük Günebakan Anne Şehir Merkezi katılımcıları masa tenisi turnuvasında yarıştı.
29 Şubat 2024 Perşembe 13:48
Renkli anların yaşandığı turnuvada, kadınlar stres atarken eğlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında il genelinde bulunan Anne Şehir Merkezlerinde kadınlara spordan sanata her alanda hizmet veriliyor. Bu kapsamda, Gölcük Günebakan Anne Şehir Merkezinde masa tenisi turnuvası düzenlendi. Keyifli anların yaşandığı turnuvada kadınlar stres attı.