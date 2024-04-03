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Kartepe'de Eğlence Bitmiyor

Kartepe'de Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğleniyor.

Kartepe'de Eğlence Bitmiyor

03 Nisan 2024 Çarşamba 12:02

 Kartepe Belediyesi tarafından organize edilen Ramazan ayı etkinliklerinde çocuklara öz kültürleri hatırlatılırken, eğlenerek mutlu olmaları da sağlanıyor. 32 mahallede yapılan etkinliklerde Ramazan akşamlarına özlem duyan 7'den 77'ye tüm vatandaşlar birbirinden değişik aktivitelerde buluşuyor. 
 Etkinliklerde geleneksel eğlencelerin yanı sıra meddah gösterileri, Karagöz-Hacivat gölge oyunu, ateşbaz, jönglör, tahta bacak ve daha birçok özel etkinlik gerçekleştiriliyor. Osmanlı dönemi Ramazan ayı gecelerinin yaşatıldığı etkinliklerde, misafirlere ücretsiz Osmanlı macunu, pamuk şeker, popcorn ve çay ikram ediliyor. 
 Etkinlikler hakkında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Belediyemiz ilçe genelinde düzenlediğimiz 11 ayın sultanı Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında evlatlarımız gönüllerince eğlendiler. Geleceğimiz olan evlatlarımızın örf ve adetlerimizi bilerek onları yaşatarak geleceğe hazırlanmaları bizim için çok önemlidir. Vatanına, bayrağına, ezanına bağlı çocuklarımızın bizim en büyük gücümüz" dedi. 
                                    


İHA
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