Kartepe'de Kurulacak Pazarlar Belli Oldu

Ramazan Bayramı öncesinde hazırlıklarına devam eden Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük tatil sürecinde ilçe genelinde kurulacak olan pazarları belirledi. Buna göre; 9 Nisan Salı günü (Arife günü) Sarımeşe, Suadiye, Ertuğrulgazi, Ataevler ve Eşme mahallerinde kurulan pazarlar tezgah açacak. 13 Nisan Cumartesi günü Köseköy merkez pazarı, 14 Nisan pazar günü ise Ulus, Maşukiye ve Ataşehir pazarları kurulacak.

İHA