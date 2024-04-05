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Kartepe'de Kurulacak Pazarlar Belli Oldu

Kartepe'de arife günü ve 13-14 Nisan tarihleri arasında kurulacak semt pazarları belli oldu

Kartepe'de Kurulacak Pazarlar Belli Oldu

05 Nisan 2024 Cuma 12:07

 Ramazan Bayramı öncesinde hazırlıklarına devam eden Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük tatil sürecinde ilçe genelinde kurulacak olan pazarları belirledi. Buna göre; 9 Nisan Salı günü (Arife günü) Sarımeşe, Suadiye, Ertuğrulgazi, Ataevler ve Eşme mahallerinde kurulan pazarlar tezgah açacak. 13 Nisan Cumartesi günü Köseköy merkez pazarı, 14 Nisan pazar günü ise Ulus, Maşukiye ve Ataşehir pazarları kurulacak. 
                            


İHA
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