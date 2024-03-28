banner1006
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KARTEPE’YE İKİNCİ MÜZEDE HAZIR

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman’ın seçim beyannamesinde yer alan Çerkes Müzesi çalışmalarında sona gelindi. Başkan Kocaman, müze içerisinde dizaynına başlanan Çerkes tarihini anlatan yöresel eşyaları yerinde inceledi.

KARTEPE'YE İKİNCİ MÜZEDE HAZIR

28 Mart 2024 Perşembe 13:07

 Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman’ın seçim vaatleri arasında yer alan Çerkes Müzesi’nde son çalışmalar tamamlanıyor. Uzuntarla Mahallesi’nde yapımına başlanan müze de tarihi eserlerin montaj çalışmasının da sonuna gelindi.

 

KARTEPE ÇERKES MÜZESİNDE SON DOKUNUŞLAR

Çerkes tarihini anlatan eserleri yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Çerkes Müzemize son dokunuşlar. Bizim için çok özel bir projenin daha sonuna gelmek üzereyiz. Kartepe’mizin turizm destinasyonlarına bir yenisini daha katacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kartepe’mizin 2’inci müzesini çok yakında ziyarete açacağız” açıklamasında bulundu.

 

TOPLAM 337 METRE KARE

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen Çerkes Müzesi kapalı 200 metrekare, toplam 337 metrekare alandan oluşuyor. Bina içerisinde depo, atölyenin yanı sıra bay-bayan ve engelli WC’si yer alıyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kartepe
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Stadyum Bağlantı Yolunda Tamamlanan kısımlar trafiğe açıldı Stadyum Bağlantı Yolunda Tamamlanan kısımlar trafiğe...
Sokak Hayvanlarının Mamaları Artık Bu Tesiste Üretilecek Sokak Hayvanlarının Mamaları Artık Bu Tesiste...
Fikri Işık’tan Erol Ölmez’e destek Fikri Işık’tan Erol Ölmez’e destek
Kendinizi Güzellik Sektöründe Farklı Kılacak Protez Tırnak Kursları Kendinizi Güzellik Sektöründe Farklı Kılacak...
Yüz Estetiği Hangi Durumlarda Gereklidir ve Hangi Teknikler Kullanılır? Yüz Estetiği Hangi Durumlarda Gereklidir ve Hangi...
Haber Sitesi Nasıl Olmalıdır? Haber Sitesi Nasıl Olmalıdır?
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Stadyum Bağlantı Yolunda Tamamlanan kısımlar...
Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda kuzey yan yol, TEM Otoyolu köprüleri ve D-100 köprü...

Haberi Oku