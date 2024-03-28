KARTEPE’YE İKİNCİ MÜZEDE HAZIR

KARTEPE ÇERKES MÜZESİNDE SON DOKUNUŞLAR
Çerkes tarihini anlatan eserleri yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Çerkes Müzemize son dokunuşlar. Bizim için çok özel bir projenin daha sonuna gelmek üzereyiz. Kartepe’mizin turizm destinasyonlarına bir yenisini daha katacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kartepe’mizin 2’inci müzesini çok yakında ziyarete açacağız” açıklamasında bulundu.
TOPLAM 337 METRE KARE
Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen Çerkes Müzesi kapalı 200 metrekare, toplam 337 metrekare alandan oluşuyor. Bina içerisinde depo, atölyenin yanı sıra bay-bayan ve engelli WC’si yer alıyor.