Kocaeli'nin Yarım Asırlık Hayaliyle Zirveye Taşındılar: 114 Bin Kişi Akın Etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 50 yıllık hayali gerçeğe dönüştürdüğü Kartepe Teleferik Projesi, açıldığı günden bu yana büyük ilgi görüyor. Kentin kış turizmi ile ünlü Kartepe ilçesinde hayata geçirilen teleferiği, 25 Mart-14 Nisan tarihleri arasında Kocaeli ve çevre illerden 114 bin kişi kullandı.

Ulaşımpark A.Ş. tarafından işletilen Kartepe Teleferiği, yarından itibaren ücretli olarak hizmet verecek. Teleferiği kullanım ücretleri de belirlendi. Buna göre, tam ücret 250 TL, öğrenci ücreti ise 100 TL olacak. Diğer tarifeler ise ayrıca belirlenecek. İstasyondan teleferiğe bineceklere QR kodlu bilet verilecek. Bu biletle belirli süre içerisinde her iki istasyondan biniş yapılabilecek. Böylece bir çıkış ve bir iniş için her iki istasyonda ayrı ayrı ücret ödenmeyecek.

Uluslararası kuruluşlardan uygunluk sertifikası

Öte yandan, farklı güvenlik aşamalarıyla da dikkat çeken Kartepe Teleferik hattı Türkiye'deki en güvenli teleferik hatları arasında yer alıyor. Kartepe Teleferikte kullanılan tüm parçalar ayrı ayrı sertifikalı olmasının yanı sıra üretim aşamasında uluslararası akredite kuruluşları tarafından denetlenerek onaylandı. Tesisin kurulumu tamamlandıktan sonra tarafsız ve akredite olmuş uluslararası kuruluş tarafından Kartepe Teleferiği denetlendi ve uygunluk sertifikası alındı. Acil durum senaryoları da yine bu kuruluş tarafından onaylandı.

Halat pozisyonlarını algılayan sensörler

Acil durumlarda sistemin devamlılığının ve yolcuların tahliyesinin en yakın istasyondan sağlanması amacıyla yedek jeneratörler, yedek dizel yakıt ile çalışan sürücü motorları ve yedek rulmanlar kullanıldı. Teleferik tesislerinde sistemin durmasına sebebiyet verecek olan halat atamalarının önüne geçebilmek için direkler üzerinde yerleştirilen halat pozisyonlarını algılayan sensörler sayesinde sorun oluşmadan sistem duruyor ve daha hızlı bakım ve onarım fırsatı veriyor.

Kartepe Teleferik tesisi otomasyonlar ile yönetilen bir sistem. Tesis boyunca oluşan ya da oluşabilecek sorunlar kontrol merkezinden operatörler tarafından görülebiliyor. Böylece sorunun durumuna veya büyüklüğüne göre sistem kendini otomatik olarak durduruyor. Operatörler aracılığıyla sistem yolcu tahliye durumuna geçirilerek güvenli bir şekilde yolcuların en yakın istasyona tahliyesi sağlanıyor.

Teleferik hattında, gidiş dönüş toplam 9 bin 736 metre uzunluğunda ve yükseklikleri 32 ila 45 metre arasında değişen 16 direk kullanıldı. Bu yönüyle Türkiye’de en yüksek direklere sahip teleferik hattı olma özelliğini taşıyor. Türkiye’deki diğer teleferik projelerinin aksine Kartepe Teleferiğinde 10’ar kişilik 72 kabin, Derbent ile Kuzuyayla arasında yolculuk boyunca ağaçların arasından değil üzerinden geçiyor, bu yönüyle de Türkiye’nin en çevreci teleferik projesi olarak anılıyor.

Öte yandan, Derbent istasyonunun yanında 22 bin 338 metrekare alana teleferikle seyahat etmeye gelecekler için katlı otopark inşa ediliyor. Otopark; 36 engelli araç, 54 elektrikli araç park yeri olmak üzere toplam 598 araç kapasiteli olacak. 6 katlı olarak projelendirilen otoparkta 3 adet de yaya asansörü yer alacak. Ayrıca Derbent istasyonunun hemen yanına 54 küçük araçlık, 16 büyük araçlık otopark inşa edilecek. Projenin Kuzuyayla ayağına da yine ziyaretçiler için 81 araç kapasiteli otopark yapılıyor.

İHA