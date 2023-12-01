banner959
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KSO Başkanı Zeytinoğlu Üçüncü Çeyrek Büyüme Oranını Değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2023 yılının üçüncü çeyrek büyüme oranına ilişkin açıklamalarda bulundu

KSO Başkanı Zeytinoğlu Üçüncü Çeyrek Büyüme Oranını Değerlendirdi

01 Aralık 2023 Cuma 10:46

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılının üçüncü çeyrek büyüme oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ekonomimiz 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 büyüdü. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen bu büyüme oranını olumlu değerlendiriyoruz. Detaylarına baktığımızda, tüketim harcamalarının büyümeye katkısı bu çeyrekte de devam ederken, yatırımlardaki artış da dikkat çekiyor. Sanayi ve inşaat sektörlerinden de büyümeye pozitif katkı geldiğini görüyoruz” dedi.

 

SANAYİNİN ÖNEMİ

Büyümenin sürdürülebilirliği için üretim ve sanayinin önemini ifade eden Zeytinoğlu, sanayide dört çeyrek sonra tekrar artış olduğunu söyleyerek, “Verilerin detaylarına baktığımızda üçüncü çeyrekte sanayide yüzde 5.7, imalat sanayi yüzde 6.2, inşaatta yüzde 8.1 ve hizmetler sektöründe yüzde 4.3’lük artışlar karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

 

DETAYLARI PAYLAŞTI

“2023 üçüncü çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı yüzde 1.1, ithalat yüzde 14.5 arttı” diyen Zeytinoğlu, “En büyük ticaret partnerimiz Avrupa’daki yavaşlama ve Çin’den Avrupa’ya taşıma maliyetlerinin Çin lehine değişmesi, üçüncü çeyrekte ihracat rekabetimizi zorlayan durumlardı. Buna rağmen ihracatta bir önceki yılın üzerinde rakamlar gerçekleşti.  Önümüzdeki dönemde arzumuz tabi ihracatın büyümeye katkısının artması yönünde” ifadelerini kullandı.

 

DÖVİZ KURU

“İthalatın daha yüksek artmasıyla net dış ticaretin büyümeye katkısı negatif oldu” diyen Zeytinoğlu, “Döviz kurunun ihracatı destekleyecek seviyede olmasını önemsiyoruz. Bu durum, üretilebilme imkanı olan ürünlerin ülkemizde üretilmesini de yönlendirerek tüketim malları ithalat talebinde de yavaşlamayı sağlayacaktır” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kso
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOTO 2. Meslek Komitesi’nden Diyarbakır’a Eş Meslek Komite Ziyareti KOTO 2. Meslek Komitesi’nden Diyarbakır’a Eş...
Başsavcı Kapıcı’dan KOTO’ya ziyaret Başsavcı Kapıcı’dan KOTO’ya ziyaret
TCG Anadolu'ya Ziyaretçi Akını TCG Anadolu'ya Ziyaretçi Akını
YILDIZLI, TEKSEN VE AKÇAOVA KÖYLERİNİN MECLİSTEKİ SESİ OLDU ! YILDIZLI, TEKSEN VE AKÇAOVA KÖYLERİNİN MECLİSTEKİ...
Bıyık: ‘Üreten kadınların her zaman destekçisi olacağız’ Bıyık: ‘Üreten kadınların her zaman destekçisi...
Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi açılıyor Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi açılıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

KOTO 2. Meslek Komitesi’nden Diyarbakır’a...
Konut İnşaatı Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 2. Meslek Komitesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi...

Haberi Oku