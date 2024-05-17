banner1036
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Modern Hayvan Pazarı Kurban Bayramı'na Hazırlanıyor

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'nı Kurban Bayramı'na hazırlıyor.

Modern Hayvan Pazarı Kurban Bayramı'na Hazırlanıyor

17 Mayıs 2024 Cuma 09:57

 
 Modern Hayvan Pazarı, hem üreticiye hem de alıcıya en ideal şartlarda hizmet vermeye bu Kurban Bayramı'nda da devam edecek. Temizlik ve sağlık koşullarının en üst seviyede tutulduğu Modern Hayvan Pazarı’nda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 
 Süreçle ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, "Bu sene de çeşitli illerden kurbanlık hayvan satıcıları için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Artık son aşamaya geldik. Alanımızda bakım işlemleri yapıyoruz. İnşallah bu sene de Modern Hayvan Pazarı’nda halkımıza en iyi hizmeti vereceğiz" dedi. 
                          


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Özel Gereksinimli Gençler Bir Günlüğüne Asker Oldu Özel Gereksinimli Gençler Bir Günlüğüne Asker...
Engelli Bireylere Özel Etkinlik Engelli Bireylere Özel Etkinlik
VAKIF MEDENİYETİNDEN GÜNÜMÜZE SİİRTDE BİR VAKIF CAMİSİNİN HAZİN HİKAYESİ VAKIF MEDENİYETİNDEN GÜNÜMÜZE SİİRTDE BİR...
Bu Merkez İzmitli Gençlerin Yeni Buluşma Noktası Olacak Bu Merkez İzmitli Gençlerin Yeni Buluşma Noktası...
İş Dünyasına İş Dünyasına "Meslek Lisesi" Dopingi
Derince'de Özel Müzikal Derince'de Özel Müzikal
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Özel Gereksinimli Gençler Bir Günlüğüne...
Protokol ile komutanlarının önünde yemin ettiler, çakı gibi asker oldular

Haberi Oku