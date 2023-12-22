Öğrencilerden Mehmet Akif Ersoy'a Mektup

Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Mehmet Akif'e Mektup Var” adlı programda öğrenciler tarafından Akif’e yazılan mektuplar salondan alkış aldı.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 87. yıl dönümü münasebetiyle, Gölcük Belediyesi ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde “Asımın Nesli, Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy İçin Yazıyor” etkinliği kapsamında, ilçedeki ortaokul ve lise öğrencileri arasında “Mehmet Akif'e Mektup Var 2” yarışma programı düzenlendi. Yarışmada yazdıkları birbirinden duygu yüklü mektuplarla dereceye giren öğrencilere ise ödülleri Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenen törenle takdim edildi.

Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenen anma törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy’u anlatan video gösterimi ile devam etti. Törende dereceye giren öğrencilerin Akif’e yazdıkları duygu dolu mektuplar salondan büyük alkış aldı.

Törende daha sonra yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert tarafından takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Başkan Sezer, birbirinden güzel mektuplar yazan öğrencileri tebrik etti.

Yarışmada liseler kategorisinde, Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatma Nur Karabacak 1., Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Zehra Nur Aydın 2., İhsaniye Anadolu Lisesi öğrencisi Beren Karakaya ise 3. oldu. Ortaokullar kategorisinde ise Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu öğrencisi Azra Nur Eryakal 1., Şehit Onbaşı Ortaokulu öğrencisi Şimal Güneş Kahraman 2., ICS Opel Uluslararası Dostluk Ortaokulu öğrencisi Mehmet Yusuf Sivri de 3. oldu.

İHA