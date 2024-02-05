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Personeller Başkan Bıyık'ı Çiçeklerle Karşıladı

Yeniden aday gösterilen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, haftanın ilk mesai gününde belediyeye girişte personeller tarafından çiçeklerle ve meşalelerle karşılandı.

Personeller Başkan Bıyık'ı Çiçeklerle Karşıladı

05 Şubat 2024 Pazartesi 14:35


 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti tarafından bir dönem daha belediye başkanlığına aday gösterildi. Aday tanıtım toplantısı sonrası haftanın ilk günü mesaiye gelen Başkan Muzaffer Bıyık’a, belediye girişinde işçiler tarafından sürpriz bir karşılama programı hazırlandı. Muzaffer Bıyık, bina girişinde çiçeklerle ve meşalelerle karşılandı.  Alkışlarla işçilerin arasından geçen Başkan Muzaffer Bıyık, teşekkür etti. 
 Darıca Belediyesi’nin başarısında personelin payının büyük olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Güzel karşılamanız için her birinize teşekkür ediyorum. Darıca Belediyesi personeliyle güçlü. Biz büyük bir aileyiz. Darıca Belediye Başkanı olarak eğer ben başarılı olduysam bunda sizlerin çok büyük emeği var. Sizlerden tek bir şey istiyorum bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işinizi en iyi şekilde yapmaya devam etmeniz. Bizim önceliğimiz vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek. Bunu da hep birlikte başarabiliriz. Bugüne kadar işçimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Bundan sonra da personelimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. 
                                         


İHA
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