GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sarıkamış Şehitleri Unutulmadı

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Derince’de düzenlenen programda şehitler anıldı.

Sarıkamış Şehitleri Unutulmadı

22 Aralık 2023 Cuma 11:06

 Derince Belediyesi ve Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği işbirliği ile Sarıkamış şehitleri anma programı gerçekleştirildi. Protokol ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen program kapsamında ilk olarak dernek binasından, Yenikent Kültür Merkezi’ne kadar Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Bayraklar ve meşalelerle gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Yenikent Kültür Merkezi’nde bir program düzenlendi. 
 Programda konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Sarıkamış'ta vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ülkemiz için şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. 
  Program şiir dinletileri ve Sarıkamış ağıtlarının seslendirilmesiyle devam etti. 
                                         


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Derince
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ford Otosan'daki Eylem 4'üncü Gününde Ford Otosan'daki Eylem 4'üncü Gününde
Minikler Anneleriyle Pasta Yaptı Minikler Anneleriyle Pasta Yaptı
KOBİ'ler, KOSGEB Desteklerini Öğrendi KOBİ'ler, KOSGEB Desteklerini Öğrendi
Gülümse Kafe, Üretici Kadınların Da Gelir Kapısı Oldu Gülümse Kafe, Üretici Kadınların Da Gelir Kapısı...
YEDEP, 2024 Yılında 25 Milyon TL’lik Hibe Verecek YEDEP, 2024 Yılında 25 Milyon TL’lik Hibe Verecek
Öğrencilerden Mehmet Akif Ersoy'a Mektup Öğrencilerden Mehmet Akif Ersoy'a Mektup
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Ford Otosan'daki Eylem 4'üncü Gününde
Türk Metal Sendikası ile MESS arasında devam eden toplu iş sözleşmelerindeki süreç sebebiyle Ford Otosan...

Haberi Oku