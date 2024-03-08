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Şirin, "Kadınlarımızın Emeği Ve Mücadelesi Asla Yadsınamaz"

Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) Çenedağ Şubesi’ni ziyaret etti

Şirin,

08 Mart 2024 Cuma 12:41

 

Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarını (KO-MEK) ziyaret ederek, burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

 

EL EMEĞİ GÖZ NURU

Çenedağ Mahallesi’ndeki KO-MEK binasını ziyaret eden Şirin, burada el emeği göz nuru eserler üreten kursiyerler ve usta öğreticilerle bir araya geldi. KO-MEK ve DER-MEK kurslarında çok güzel eserler ortaya çıktığını belirten Şirin, faaliyetlerin yeni dönemde artarak devam edeceğini söyledi.

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