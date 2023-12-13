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Sosyal Hizmet Tarlasında Bu Kez Yem Bitkisi Yetişecek

Gölcük Belediyesi'nin sosyal faaliyetlerde kullanmak amacıyla iki kez organik buğday yetiştirdiği 38 dönümlük alanda bu yıl yem bitkisi yetişecek.

Sosyal Hizmet Tarlasında Bu Kez Yem Bitkisi Yetişecek

13 Aralık 2023 Çarşamba 14:21

 Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım Tesisleri'ndeki Rahvan At Koşu Pisti'nin ortasında boş halde duran yaklaşık 38 dönümlük alana, bu kez yem bitkisi ekimi yapıldı. İki yıldır buğday ekilerek yapılan hasat ile elde edilen mahsullerin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı alanda, bu yıl yem bitkisi yetiştirilecek. Gölcük Belediyesi ekiplerince özenle hazırlanan alanda, Rahvan At Bakım Tesisleri'nde kullanılacak yem bitkileri toprakla buluşturuldu. 
 Adeta sosyal hizmet tarlasına dönüşen alanın bir kez daha yeşereceğini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "At koşu pistinin ortasında bulunan 38 dönümlük alana sosyal faaliyetlerimizde kullanmak üzere 2021 ve 2022 yıllarında buğday ekmiştik. 5’er kiloluk paketler halinde hazırlanan yaklaşık 10 ton unu, Gölcük Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde hemşehrilerimize dağıtmıştık. Bu yılda üç yıl üst üste buğday ekimi olmayacağından, alanı dinlendirmek ve gelecek yıla hazırlamak için Rahvan At Bakım Tesisleri'nde kullanmak üzere yem bitkisi ekimi yaptık. Hayırlı bereketli olmasını diliyorum" dedi. 
                      


İHA
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