Türk Balkan Medya Forumu, İzmir’de düzenlendi

BASAM Başkanı, TİMBİR Başkan Vekili Rifat Sait ise Türk Balkan Medya Birliğinin temellerini attıklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Fahrettin Kaya da Türk Balkan Medya Birliğinin kuruluşuna destek verdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

VALİ ELBAN: DOĞRU BİLGİYİ KAMUOYUNA HIZLI ULAŞTIRMALIYIZ

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ise Türk Balkan Medya Forumu’nun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Elban, “Bir olayın nasıl olduğu değil bunu izleyici yada kamuoyuna nasıl yansıtıldığı ve onlarında nasıl anladığı çok önemli. Yapımız gereği yanıltıcı mizaçta bir millet değiliz. Biz yaptığımız her şeyin doğru olduğunu ve doğru anlaşılacağını kabul ediyoruz. Ama işin hiç öyle olmadığını görüyoruz. Medya ve sosyal medyadaki baş döndürücü trafikle bunun böyle olmadığını gördük. Çok süratli şekilde doğru bilgiyi kaynağından kamuoyuna hızlı şekilde ulaştırmamız lazım. Bizden önce yanlış ve dezenformasyon içeren bilgi kamuoyuna ulaştırılmasın. Bugün çok güzel bir adım atıldı. Hem ülkemizde hem de kardeş ülkelerdeki medya temsilcileri buradalar. Çok süratli şekilde çalışmalar netice verir diye inanıyorum. Bizde kendi dünyamızla ilgili dünya vatandaşlarına kendimizi doğru şekilde aktarırız. Medya forumu ülkemize ve kardeş ülkelere katkı sağlayacağını inanıyorum” dedi.