Türk Balkan Medya Forumu, İzmir’de düzenlendi

Toplantının açılışında İzmir Büyükşehir Belediyesi Mübadele Korosu konser verdi.
TİMBİR Yönetim Kurulu Üyesi Semra Aman Akyürek’in sunduğu forumda konuşan TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, Türk Balkan Medya Birliği Platformunun kurulması için karar aldıklarını belirterek İzmir merkezli platform ile ülkelerle medya alanında bir dizi çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti.
BASAM Başkanı, TİMBİR Başkan Vekili Rifat Sait ise Türk Balkan Medya Birliğinin temellerini attıklarını belirtti.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Fahrettin Kaya da Türk Balkan Medya Birliğinin kuruluşuna destek verdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
VALİ ELBAN: DOĞRU BİLGİYİ KAMUOYUNA HIZLI ULAŞTIRMALIYIZ
İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ise Türk Balkan Medya Forumu’nun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Elban, “Bir olayın nasıl olduğu değil bunu izleyici yada kamuoyuna nasıl yansıtıldığı ve onlarında nasıl anladığı çok önemli. Yapımız gereği yanıltıcı mizaçta bir millet değiliz. Biz yaptığımız her şeyin doğru olduğunu ve doğru anlaşılacağını kabul ediyoruz. Ama işin hiç öyle olmadığını görüyoruz. Medya ve sosyal medyadaki baş döndürücü trafikle bunun böyle olmadığını gördük. Çok süratli şekilde doğru bilgiyi kaynağından kamuoyuna hızlı şekilde ulaştırmamız lazım. Bizden önce yanlış ve dezenformasyon içeren bilgi kamuoyuna ulaştırılmasın. Bugün çok güzel bir adım atıldı. Hem ülkemizde hem de kardeş ülkelerdeki medya temsilcileri buradalar. Çok süratli şekilde çalışmalar netice verir diye inanıyorum. Bizde kendi dünyamızla ilgili dünya vatandaşlarına kendimizi doğru şekilde aktarırız. Medya forumu ülkemize ve kardeş ülkelere katkı sağlayacağını inanıyorum” dedi.
Toplantıda Balkan ülkelerinden gelen medya temsilcileri Türk Balkan Medya Birliği’ne dair görüş ve önerilerini sundu. Toplantı da ayrıca akademisyenler ve gazeteciler sunumlar gerçekleştirdi.
TİMBİR HEYETİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU
Agil Alesger, Menderes Demir, Muammer Bostan, Metin Karakoca, M. Fatih Tüten, Serap Ülkü Özdemir, Tanju Akıncıoğlu, Cengiz Aksan, Adil Koçalan, Semra Aman Akyürek, Mehmet Aydın, İsmail Kahraman, Özkan Dikmen, Yalçın Aliyev, Kamil Akyürek, Ali Bulur