banner1079
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ulaşımpark Personeline Kurtarma ve Yangına Müdahale Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından Ulaşımpark A.Ş personeline arama kurtarma ve yangına müdahale eğitimi verildi.

Ulaşımpark Personeline Kurtarma ve Yangına Müdahale Eğitimi

08 Eylül 2024 Pazar 09:54

 Ulaşımpark A.Ş personelinden oluşturulan acil durum ekiplerine yönelik iki gün "kentsel arama kurtarma" ve bir gün "yangınla mücadele teknikleri" olmak üzere 3 günlük eğitim verildi. Eğitimin ilk günü afet bilinci, çökme tipleri, enkaza yaklaşım, arama teknikleri, arama kurtarmada kullanılan ekipman bilgisi ve kişisel koruyucu donanım başta olmak üzere çeşitli konularda teorik bilgiler sunuldu. İkinci gün ise enkaz simülatöründe kırıcı ve delici kullanımı ile kaldırma yastıkları ile alan açma işlemleri gerçekleştirildi. Eğitimin üçüncü ve son günü ise yanma ve yangın, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri ve yangın söndürücüler konuları işlendikten sonra uygulamalı bölümde yangına müdahalede kullanılan ekipman, hortum açma ve toplama çalışması, ekip organizasyonu ile köpük kullanımı konuları aktarıldı. Eğitimin son bölümünde taşınabilir yangın söndürücüler kullanılarak, fiili olarak gaz yangınlarına müdahale gerçekleştirildi. 
 Teorik ve uygulamalı olarak 3 gün süren eğitimler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM Eğitim Merkezi Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Uygulamalı kısımda özellikle bu tip eğitimler için tasarlanmış olan istasyon ve simülatörler kullanıldı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeDaricaIstasyon
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BELGESEL YAYINCILIK DAN KOCAELİ KANDIRA DA TARIM VE ZİRAAT BELGESELİ BELGESEL YAYINCILIK DAN KOCAELİ KANDIRA DA TARIM...
"5 Yıl Boyunca Bir Belediye Başkanı Bününü Gün...
Gölcük’te 3 Hatta Güzergah Değişikliği Gölcük’te 3 Hatta Güzergah Değişikliği
Körfez Gümrük Müdürlüğü yıkılacak Körfez Gümrük Müdürlüğü yıkılacak
Cumhurbaşkanı Sn Erdoğan Bugün Kocaeli’de Düzenlenecek Açılış Bayramına Geliyor Cumhurbaşkanı Sn Erdoğan Bugün Kocaeli’de Düzenlenecek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli’ye Gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli’ye Gelecek
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

BELGESEL YAYINCILIK DAN KOCAELİ KANDIRA DA TARIM...
Bu belgesel, Kandıra'nın tarımsal zenginliklerini gözler önüne seriyor. Kandıra karpuzunun kendine has...

Haberi Oku