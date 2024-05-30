Üreten Kadınların Emekleri Sergilendi

Kartepe Halk Eğitim Merkezi ve Kartepe Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KARMEK) işbirliğinde, kursiyerler tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı "Sandıktan Geleceğe" temasıyla düzenlenen sergi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde açıldı.

Binlerce kursiyer eğitim aldı

Programda konuşan Kartepe İlçe Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Gündaş, "Bu yaygın eğitimi KARMEK başta olmak üzere birçok kurumlar işbirliği halinde gerçekleştiriyoruz. 18 bin 67 kursiyer eğitim aldı. Kurslarda 270 usta öğretici tarafından eğitim verilmiştir. Bizlere en büyük desteği de Kartepe Belediyesi sağlamıştır. Bin 238 kurstan 899'unu Kartepe Belediyesi'nde bulunan KARMEK ve Genç Akademi bünyesinde açtık. Belediyemiz bünyesinde açılan kurslarda 13 bin 730 kursiyerimiz eğitim almıştır. Bu vesileyle bizlerden desteğini esirgemeyen Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman'a çok teşekkür ederim" dedi.

"Tasarrufun nasıl olacağını meslek ediniyorsunuz"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, başarının arkasında büyük bir emek olduğunu ifade ederek, "Bugün Kartepe'nin kadınlarının neler yapabileceğini görüyoruz. Her yıl yaşanan gelişmeyi görmekteyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkes bu işin içerisinde yer almaktadır. Sizler var olduğunuz, emek verdiğimiz sürece desteğimiz devam edecek. Sizlerin gayreti çok önemlidir. Sizler örnek olmaktasınız. Tasarrufun nasıl olacağını meslek ediniyorsunuz. Meslek ile gelir elde ediliyor. İstihdam sağlanıyor. Hanımefendilerden Allah razı olsun. Bunlar sizlerin sayesinde olmaktadır. Bende konfeksiyon ürünü giymiyorum. Bir abimiz tarafından takım elbisem dikiliyor. Bu sayede tasarruf sağlıyorum. Bu gayretinize devam edin. Gençlerimizin, çocuklarımızın buna ihtiyacı vardır. Sizlerin gayreti devam ettikçe gözlerinizin içine baka baka söylüyorum. Desteğimiz her zaman devam edecektir. Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımızın kaliteli ve iyi eğitim almalarını istiyoruz"

Vatandaşlara hayat boyu eğitim desteği verildiğini kaydeden Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ise "Projeler uygulanabilir ve sürdürülebilir olmalıdır. Sürdürülebilir kavramının çalışması çok önemlidir. Ülkemizin ve milletimizin gelişmesi için çalışıyoruz. Kadınlarımızın mutlaka okumalarını istiyoruz. Kaliteli ve iyi eğitim almalarını istiyoruz. Bizim kadınlarımız çalışkan ve üretkendir" diye konuştu.

İHA