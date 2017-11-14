AZERBAYCAN BAKÜ BÜYÜK ELÇİLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİK





TÜRKİYENİN AZERBAYCAN BAKÜ BÜYÜKELÇİMİZİ MAKAMINDA ZİYARET BEDEP “ KÜLTÜRLER BAŞKENTİ ŞUŞA “ BELGESELİ ÇEKİMLERİMİZ VE GTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ BAŞKANLIĞIN DA GEBZE TİCARET ODASININ BAKÜ İŞ GELİŞTİRME FORMU İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİK

SN BÜYÜKELÇİYE GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ ÜN SELAMINI İLETEREK GEBZE İLE İŞGALDEN KURRATILAN KARABAĞ BÖLGESİNİN SANAYİ CE TİCARET KENTİ AKDAM ARASINDA KARDEŞ ŞEHİR OLMA TALEBİNİ İLETTİK

BÜYÜK ELÇİLİK DE KÜLTÜR TİCARET VE TARIM MÜŞAVİRLERİ İLE GÖRÜŞÜP AZERBAYCAN ÜZERİNE BİLGİLER ALDIK

İLGİ VE BİLGİLENDİRME İÇİN SN BÜYÜKELÇİMİZİN ŞAHSINDA TÜM YETKİLİLERE SONSUZ TEŞEKKÜRLER





BİZ AZERBAYCAN DA TGRT DE HER GÜNN YAYINLANAN DEVRİ ALEM. BELGESEL PROGRAMI www.devrialem.tv OLARAK BELGESEL ÇEKİMLERİMİZE DEVAM EDERKEN SİZLERİ DAHA ÖNCE AZERBAYCAN DA ÇEKTİĞİMİZ BELGESELLE BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ





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İPEKYOLUNDA AZERBAYCAN BELGESELİ





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TÜRKİYE NİN AZERBAYCAN BÜYÜK ELÇİSİ

CAHİT BAĞCI KİMDİR ?





1964’te Çorum Osmancık’ta doğdu. 1983’te Çorum İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1988’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. 1988-1993 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Sosyal Planlama Başkanlığı’nda çalıştı.1993 yılında ODTÜ Sosyoloji bölümünde yüksek lisansını tamamladı.





1993 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi oldu. 1996’da YÖK burslusu olarak Manchester Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktoraya başladı. Manchester Üniversitesi Türk Öğrenci Derneği (Turkish Society)’nin kurucusu ve genel sekreterlik görevini yürüttü.





1999 yılı sonunda Doktora derecesi alarak YYÜ’ndeki görevine geri döndü. 2000 yılında Yardımcı Doçent oldu ve Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinde lisans ve yüksek lisans dersleri verdi tez yöneticiliği yaptı. YYÜ Öğrenci Toplulukları (kulüp) akademik koordinatörü olarak görev yaptı.





2001-2003 yılları arasında Van İli Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Üyesi ve Raportörü olarak görev yaptı.





Mayıs 2003’de geçici görevlendirme ile Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı(DPT)’nda çalışmaya başladı. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'nde (Ulusal Ajans) yetişkin eğitimi, örgün eğitim (Erasmus-Commenius-LdV) ve mesleki eğitim alanlarında program koordinatörü ve genel koordinatör olarak çalıştı. AB mali prosedürleri, hibe yönetimi ve müktesebat, üye ülke deneyimleri, AB yapısal ve genişleme fonları (IPA), proje planlaması, tasarımı, uygulaması, değerlendirilmesi, raporlandırılması alanlarında hem yurt içinde hem de yurtdışında (Brüksel, Kopenhag, Den Haag, Amsterdam ve Bologna) staj, sertifika ve eğiticilerin eğitimi vb. programlarına katıldı.





2005 yılında DPT Müsteşarlık Müşaviri olarak atandı. Bölgesel kalkınma programlarının uygulanmasını koordine etti ve Kalkınma Ajanslarının kuruluş çalışmalarında katılarak ikincil mevzuat düzenlemelerinde bulundu.





2003-2007 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’nde Bölgesel Kalkınma Programları ve AB Hibe Programları hizmet alımı ihaleleri değerlendirme komisyon başkanı ve üyesi olarak görev yaptı. 22 Temmuz 2007 yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde AKPARTİ Çorum Milletvekili olarak seçildi.





2007-2015 yılları arasında, 23. 24. ve 25. Dönem Çorum Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyon üyesi, AB Uyum Komisyonu Başkan Vekili ve NATOPA Türk Grubu üyesi olarak Parlamento ve yasama çalışmalarında bulundu. Macaristan, Çin, Kanada, İngiltere, Moldova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu üyesi ve Burkina Faso Dostluk Grubu Başkanı görevlerinde bulundu.





Ekim 2007-Mart 2016 yılları arasında AKPARTİ Genel Merkezinde Sosyal İşler ve Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve AR-GE Danışma Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Mart 2016-Eylül 2018 tarihleri arasında Başbakan Başmüşaviri olarak görev yaptı.Hükümet Programının uygulanması ve Kamu Yatırım İzleme Sisteminin kuruluşu çalışmlarını koordine etti.

14 Kasım 2017’de Doçent unvanını aldı.

1 Eylül 2016 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Daimi Üyesi olarak seçildi. (Karar No: 2016/89)

2 Nisan 2021 tarihinde Bakü'ye Büyükelçi olarak atandı.