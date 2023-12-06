BİK, İnternet Medyasını Dikkatle İzliyor

ERKILINÇ: BOT KULLANANLAR VAR

Genel kurul toplantısına katılan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, kendisine gazete ve haber siteleri sahipleri tarafından ulaştırılan talep ve şikayetleri genel kurulda yaptığı konuşmada dile getirdi ve ayrıca BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç’a elden takdim etti. İnternet haber siteleriyle ilgili yapılan düzenlemenin yerel medyada gazetecilik bilincini yeniden yeşerttiği görüşünü savunan Genel Müdür Erkılınç, sitelere kriterlerle ilgili şimdilik esnek baktıklarını ifade ederek, “İnternet haber sitelerini dikkatle izliyoruz. BİK Analitik kendini kanıtladı. Maalesef, bir çok site botları kullanarak kriterleri yakalıyor. Bunun farkındayız. Ama, şimdilik bu konuda bir müeyyide uygulamıyoruz ama bu hiçbir zaman uygulamayacağız anlamına gelmiyor. Mağduriyete yol açmadan bu geçişi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Gidişten çok memnun ve mutluyuz. Bu işi iyi yapan ile iyi yapmayanın belli olacağı bir noktaya doğru gidiyoruz. Zamanla sistem de tam olarak oturacak ve hepimiz bu sonuçtan hoşnut olacağız” dedi.

“KRİTERLER KADEMELİ OLMALI”

KGK Genel Başkanı ve BİK Genel Kurul Üyesi Mehmet Ali Dim de toplantıda söz alarak şunları söyledi:

“Resmi ilan fiyatına önerilen zam oranı tatmin edici. Teşekkür ederiz. Yerel gazeteler yaşam savaşı vermeye devam ediyorlar. Kelaynak kuşları gibi nesli her geçen gün azalıyor ve artık korunması gereken bir emtia haline dönüşüyorlar. Yerel gazetelerin ömrünü uzatmak için bir şeyler yapılması gerekiyor. İl dışında basılan gazetelere getirilen 12 sayfa zorunluluğu 8’e, haftalık gazetelere haftada 2 çıkma zorunluluğu haftada 1’e düşürülürse can suyu olur. Avrupa ülkelerinde özellikle Almanya ve İngiltere’de yerel basına çeşitli sübvansiyonlar uygulanıyor. Almanya’da gazete kağıdı yarı fiyatına veriliyor. Vergi istisnaları uygulanıyor. İngiltere’de vergi sıfırlanmış durumda. Bizde de ithalatta fonlar sıfırlansa ve KDV alınmasa bile maliyetler düşer. Aksi halde gazeteler kapanınca şehirlerin sesi kısılacak ve hafızaları yok olacak. Acilen bu konuda genel kurul olarak bir karar alıp Ankara’dan talep edebiliriz. İnternet haber siteleriyle ilgili sıkıntılara sayın genel müdürümüzün vakıf olmasından dolayı memnun oldum. İnternet mecrası yeni bir alan ve geleneksel medyadan sonra yeni tanışan bir gazeteci kitlesi var. Kriterleri yakalama konusunda zorlanıyorlar. Kriterlerin kademeli hale getirilmesi ve kriterlerin yarısını yerine getirenlere yarı, tam getirenlere tam, iki katı yapanlara iki katı ilan verilmesi daha hakkaniyetli olur. Bu konudaki teklifimi yineliyorum.”

ŞUBAT’TA GÜNDEME GELEBİLİR

Genel Müdür Erkılınç, toplantının son bölümünde yaptığı cevabi konuşmada, kriterlere göre kademeli ilan verilmesinin olumlu bir öneri olduğunu belirterek, bu düzenlemenin 22-24 Şubat 2024’de Afyonkarahisar’da toplanacak genel kurulda gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

“KURUMU YIPRATMAYALIM”

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, siyasi saikle hareket ettikleri malum olan bazı meslek örgütleri ve medya kuruluşları tarafından Basın İlan Kurumu’na karşı sistematik olarak yıpratma politikası uygulandığını belirterek, “Medyaya devlet ilanlarını kanalize etmekle görevlendirilmiş bir kurumun varlığı bizler için son derece önemlidir. Yöneticilerinin yanlış veya doğrularına karşı eleştiri veya takdir hakkımızı kullanabiliriz. Ama, şu bilinmelidir ki, kurumun imajını sarsacak şekilde yapılan maksadını aşan eleştiriler bindiğimiz dalı kesmekten başka bir işe yaramamaktadır. Kurumun genel kurulu ve yönetimi, bizlerin makul taleplerine ve dijital dönüşümle ilgili yeniden yapılanma sürecinde ortaya çıkan sorunlara karşı asla kayıtsız değildir. İnanıyoruz ki bu sorunlar da aşılacaktır” dedi.