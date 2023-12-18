Depremde Özveriyle Çalışmışlardı, Arama-Kurtarma Aracı Hediye Edildi

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük can kayıplarına sebep olan depremler Türkiye’yi yasa boğmuştu. Vakit kaybetmeden deprem bölgesine ulaşan ekiplerin başından gelen Büyük Birlik Partisi Kocaeli Teşkilatı ve Alperen Ocakları birçok cana umut oldu. BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü ve BBP İl Başkanı Kaan Şengil ise bizzat arama-kurtarma çalışmalarında görev aldı. Enkazdan çıkarılan vatandaşların barınma ve yiyecek ihtiyaçları parti teşkilatı tarafından çözüme kavuşturuldu. Depremde yaşanan acılara şahit olan Küpçü, önemli bir farkındalığa imza attı. Küpçü ’nün sahibi olduğu şirket tarafından Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanlığa, kurtarma çalışmalarında kullanmaya yönelik 2023 model 4x4 arazi aracı hediye edildi.

Aracın yanı sıra çok sayıda da ekipmanı verildi.

İHA