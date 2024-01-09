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HAYIRSEVER İŞ İNSANI TAKI KUYUMCUSU İSMET ÖZBAY VEFAT ETTİ

GEBZE NİN TANINMIŞ SİMALARINDAN HSYIRSEVER İŞ İNSANI TAKI KUYUMCULUK FİRMASI SAHİBİ HERKESE YARDIMCI OLAN İSMET ÖZBAY VEFAT ETTİ

HAYIRSEVER İŞ İNSANI TAKI KUYUMCUSU İSMET ÖZBAY VEFAT ETTİ

09 Ocak 2024 Salı 13:05


GEBZE GAZETESİ OLARAK MERHUM İSMET ÖZBAYIN OĞULLARI  ERCAN ÖZBAY,SEMİH ÖZBAY VE  ERKAM ÖZBAYA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ 

İSMET ÖZBAYIN CENAZESİ 10 OCAK  ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖGLEN NAMAZINI MÜTEAKİP GEBZE ÇOBANMUSTAFA CAMİNDEN KALDIRILACAKTIR.ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.

BELGESELCİNİN NOT DEFTERİ

Belgesel Tadında Tarihin Canlı Şahitleri İsmet Özbay  ile  belgesel Söyleşi


Tarihin canlı şahidi olan büyüklerimiz ve atalarımız, bilge insanlarımız aramızdan ayrıldıktan sonra kıymetini anlarız, ancak artık o büyüğümüz aramızda yoktur.

Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımızda hep yaşlılarımıza büyük önem verdim. Kamera kayıtları ile bilgi birikimlerini geleceğe bırakmaya çalışıyorum.

Yurt içi ve yurt dışında da belgesel çekimi yaparken, en yaşlı insanları bulup konuştururken, çok önemli tarihi bilgilere sahip oldum. Dünyanın birçok ülkesinde de sözlü tarihe önem verilir. 

Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi Kurulmalı

Dünyanın birçok ülkesi ve üniversiteleri, yerel tarih araştırmalarına önem verir. Üniversitelerde sözlü ve yerel tarih araştırmaları bölümü bulunur.

Türkiye’de acaba kaç üniversitede Sözlü ve Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi bulunduğunu bilmiyorum.

YÖK harekete geçmeli, tüm üniversitelere bir yazı göndererek Yerel ve Sözlü Tarih Araştırmaları Merkezi bölümü kurulması için çalışma başlatmalı.

İsmet Özbay ile Belgesel Söyleşi

Gebze’nin tanınmış isimlerinden, 37 yıldır Gebze’de esnaf olan İsmet Özbay, bugün 85 yaşında.

İsmet Bey, 85 yaşında olmasına rağmen tüm geçmişini çok iyi hatırlamakta.

Birçok tarihi olayı bugün gibi hatırlamakta…

Aslen Kafkas, kökeni Çerkez bir aileye mensup olan İsmet Özbay’dan, Kafkas sürgünün 157. yıl dönümü dolayısı ile ilgili önemli sözlü bilgiler aldım.

İsmet Bey’den, Türkiye’nin 85 yıllık geçmiş tarihi ile ilgili çok önemli bilgiler aldım.

İsmet Bey, Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv kameralarına çok önemli bigiler verdi.

Keşke İsmet Bey, hatırlarını yazabilseydi. Evet, herkesi hatıralarını yazmaya davet ediyorum.

Hatıralarımızı yazalım kampanyası başlatalım…

Yaşlılarımızın kıymetini bilelim, yaşlılarımızı kameralara kaydettirip, geleceğe özel ve genel bilgi bırakmalıyız.

1864 Kafkas Çerkes Sürgününün 157. yılında 40 yıllık esnaf, arkadaş ve vefalı dostum İsmet Beyle yaptığımız söyleşi gerçekten çok önemli. Bizlere evlerini açan ve belgesel söyleşinin gerçekleşmesine öncülük eden İsmet Bey’in evlatları, Ercan ve Erkan Beylere çok teşekkür ederim.

Merhum İsmet Özbayın  oğlu Ercan Özbay cenaze ile ilgili şu mesajı paylaştı 

“..Muhterem babamız İsmet Özbay Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Gebze Osman Yılmaz Mezarlığı’na defnedilecektir. Ruhu için el- Fatiha..”








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Anahtar Kelimeler
GebzeTakı KuyumculukIsmet özbay
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