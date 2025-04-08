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Kocaeli'de meyve üreticilerine destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, meyve yetiştiriciliği yapan üreticilere yüzde 50 hibeli 15-15-15 kompoze gübre desteği verecek. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kocaeli genelinde yürütülen proje kapsamında Trabzon hurması, ceviz, erik, elma, ayva, armut, çilek, kivi ve üzüm gibi meyve yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli 15-15-15 kompoze gübre desteği sağlıyor.

Kocaeli'de meyve üreticilerine destek

08 Nisan 2025 Salı 14:46

Müracaatlar alınmaya başladı
Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, 2025 yılı güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle belirlenen tarihlerde başvuru merkezlerine mesai saatleri içinde müracaat etmeleri gerekiyor. Gübre miktarı, üreticilerin ÇKS belgelerinde belirtilen meyve bahçelerinin alanlarına göre verilecek.
Gübre desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerden talepler alınmaya başlandı. İzmit, Derince, Körfez, Başiskele, Kartepe ve Gölcük ilçelerindeki çiftçiler müracaatlarını Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası’nda 8-11 Nisan tarihleri arasında, Gebze, Dilovası, Darıca ve Çayırova ilçesindeki üreticiler ise 10-11 Nisan tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Hizmet binasında gerçekleştirebilecek. Kandıra ilçesindeki çiftçiler Kandıra Belediyesi Yeni Hizmet Binasında 8-11 Nisan tarihleri arasında başvuruda bulunacakken, Karamürsel ilçesindeki üreticiler de müracaatlarını Karamürsel KO-MEK binasında 10-11 Nisan’da yapabilecek.





İHA
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