Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde Çıkan Çatışmada 6 Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesinde sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin ise yaralandığını açıkladı.

13 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık, ilk belirlemelere göre 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgede temasların devam ettiğini ve belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Dün akşam saatlerinde yaşanan çatışmanın ardından bölgede şehit sayısı 12’ye yükseldi.

İHA