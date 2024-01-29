BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’IN SÖZ VERDİĞİ BİR PROJE DAHA GERÇEK OLUYOR

Darıcalılara daha huzurlu ve modern bir ortamda alışveriş sözü veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın söz verdiği bir proje daha tamamlandı. Darıca Kapalı Pazarın ardından Emek Mahallesi Kapalı pazarı da açılış için gün sayıyor.

Vatandaşlara verdiği sözleri tutmak için canla başla çalışan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın söz verdiği bir proje daha tamamlandı. Emek Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kapalı Pazar, açılış için gün sayarken vatandaşlar huzurlu ve modern bir ortamda alışveriş ortamına kavuşacak.

EMEK MAHALLESİ PAZARI SON KEZ KURULDU

Pazar günü son kez kurulan semt pazarı, önümüzdeki hafta sonu kapalı pazarda tezgah açacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da beraberinde AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve Pazarcılar Odası Başkanı Hicaz Atsız ile Emek Mahallesi semt pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazarın son kez kurulduğunu ve önümüzdeki hafta kapalı pazara taşınacağını müjdeleyen Başkan Muzaffer Bıyık, söz verdikleri bir projeyi daha tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

3 BİN 200 METREKARE ALAN ÜZERİNDE İNŞA EDİLDİ

Emek Mahallesi Kapalı Pazar inşaatının tamamlandığını ve önümüzdeki hafta hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Hemşerilerimizin rahat ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmelerine olanak sağlayacak Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yeri projesinde çalışmaları tamamladık. Emek Mahalle’mizde 3 bin 200 metrekare alan üzerinde inşa ettiğimiz modern pazar yerini çok amaçlı olarak planladık. Kısa bir süre içerisinde söz verdiğimiz projemizi Darıcalı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden mahallemize ve bölgemize hayırlı olsun” diye konuştu.

ÇOK AMAÇLI HİZMET VERECEK

Emek Mahallesi’nde inşa edilen kapalı pazarın çok amaçlı olarak hizmet vereceğini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kapalı Pazar projemizin tamamlanmasıyla birlikte mahallemizde birçok sorunu da aynı anda çözmüş olacağız. 3 bin 200 metrekare alan üzerinde inşa ettiğimiz kapalı pazarda 2 bin 600 metrekare alanda otopark da yaparak mahallemizdeki otopark sorununa da çözüm üreteceğiz. Aynı zamanda 600 metrekare alanda KİGEM binası inşa edildi. 7 derslikli KİGEM ile hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik kişisel gelişim ve eğitim merkezimizi de buraya taşıyacağız. Ayrıca Kurban Bayramlarında modern kesimhane olarak hizmet verecek kapalı Pazar projemiz tam anlamıyla çok amaçlı olarak hizmet verecek” dedi.