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Başkan Şayir’in büyük başarısı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, SGK’ya olan tüm borçları sıfırlayarak, belediye üzerinde ki SGK hacizlerini kaldırarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Başkan Şayir'in büyük başarısı

19 Şubat 2024 Pazartesi 21:04

2019 yılında göreve geldiği günden bu yana ilçede ilkleri yaşatarak, eğitimden spora, sağlıktan güvenliğe, alt yapıdan üst yapıya, kültürel ve sanatsal etkinliklere dair birçok alanda yapılan yatırımlarla Dilovası’nı bölgenin yükselen şehri haline getiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yine bir ilke imza attı. 

ŞAYİR’İN BÜYÜK BAŞARISI

Başkan Şayir, görev süresinin son anına kadar Dilovası için çalışmaya devam edip, Dilovası Belediyesi’nin geçmişten gelen SGK’ya olan tüm borçlarını sıfırlayarak, belediye üzerinde ki SGK hacizlerini kaldırarak büyük bir başarıya daha imza attı.

İLK GÜNKÜ AŞKLA ÇALIŞIYORUZ

Yürüttüğü başarılı çalışmalarını SGK Borçlarını sıfırlayarak taçlandıran Başkan Şayir, “Artık SGK ve vergi borcu bulunmayan bir belediye olduğumuzu gururla ifade etmek istiyorum. Belediyemiz üzerinde SGK tarafından bulunan tüm hacizleri kaldırdık. Bizden sonra göreve gelecek arkadaşımıza ve belediyemize büyük bir kolaylık sağladık. İlk günkü aşkla başladığımız görevimizi Allah’ın izni ile son güne kadar yine büyük bir aşkla ilçemize ve halkımıza hizmet etmek için noktalayacağız.” dedi.

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