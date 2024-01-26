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Darıca Osmangazi’de Kiriş Montajları Başladı

Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca Osmangazi Köprüsü’nün yükünü azaltmak için inşa ettiği ilave köprüde kiriş montajlarına başlandı

Darıca Osmangazi'de Kiriş Montajları Başladı

26 Ocak 2024 Cuma 15:44

 

 

Darıca’da mevcut Osmangazi Köprüsünün yoğun trafiği karşılayamaması nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşasına başlanan ilave köprüde 68 adet öngermeli prekast kirişler konulmaya başlandı. 205 metre uzunluğunda 7 açıklıklı köprü Aşıroğlu Caddesi’ne ve bölgede bulunan sanayi alanlarına erişimi daha güvenli ve konforlu hale getirecek. Aşıroğlu Caddesi ile D-100 Karayolu üzerindeki Osmangazi Tüneli Kavşağı bağlantı yolu, 2x2 yol haline getirilecek. Marmaray Osmangazi Tren İstasyonu mevkiinde TCDD hattı üzerinden köprüyle geçilmiş olacak.

 

205 METRE UZUNLUKTA

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında trafik yoğunluğunun bulunduğu bölgeye inşa edilen ikinci köprünün güney kısmında terasman kazıları yapılıyor. Orta ayakta elevasyon donatı monatjları yapılıyor.

Darıca Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolları için bin 30 metreküp öngermeli kiriş, bin 255 ton nervüllü demir kullanılıyor. Bağlantı yolları içinse 3 bin 500 ton PMT, 2 bin 500 ton PMAT, bin 550 ton binder, bin 975 ton bitümlü temel, bin 235 tonda aşınma asfalt serimi yapılıyor. Yaya kaldırımları içinse 3 bin metrekare parke, 2 bin 350 metre bordür ve 2 bin 750 metre refüj bordür imalatları gerçekleştiriliyor. 205 metre uzunluğunda 7 açıklıklı köprü ve bin 280 metre uzunlukta bağlantı yolları yapılacak. Ayrıca 342 metre toprakarme duvar, içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapılacak.

 

 


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