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Dilovalı Çocuklar Müzikle Öğrendi

Dilovası Belediyesi tarafından çocuklara karne hediyesi olarak düzenlenen ‘Volkan Abi'den Öğretici Çocuk Şarkıları’ etkinliğine Dilovalı minik öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Dilovalı Çocuklar Müzikle Öğrendi

26 Ocak 2024 Cuma 15:35

Dilovası Belediyesi Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe yüzlerce çocuk katıldı.  

Kuklaları konuşturan adam olarak tanınan Volkan Yürük ve ekibi sevimli maskotlar eşliğinde; Dilovalı öğrencilere, Türk aile ve geleneklerine uygun, eğitici ve öğretici gösteriler sergilediler.  

YETER Kİ ÇOCUKLARIMIZ OKUSUN 

Öğrencileri bu eğlenceli etkinlikte yalnız bırakmayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir yaptığı konuşmasında “Dilovamızın geleceği minik yavrularımızı çok seviyoruz. İnşallah eğitimli çocuklarımızla ilçemiz gelecekte daha da güzel olacaktır. Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için her türlü fedakarlığı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yeter ki öğrencilerimiz okusun istiyoruz” dedi.

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